Samsun'da 72 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, oğlu ile birlikte yaşayan 72 yaşındaki Recep Yaman, evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, oğlu ile birlikte yaşayan 72 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

İddiaya göre, Alanyaykın Mahallesi'nde oğlu ile birlikte yaşayan 72 yaşındaki Recep Yaman'ı eve gelen oğlu hareketsiz halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Recep Yaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Recep Yaman'ın cenazesi, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için Samsun'a gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
500
