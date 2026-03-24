Fren sisteminde arıza olduğu iddia edilen kamyon, 4 araca çarptı: 19 yaralı / Haber eklendi

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde 5 aracın karıştığı kazada 10'u öğrenci toplam 19 kişi yaralandı.

Kaza, Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesi TIR garajı önünde meydana geldi. Çorum'dan gübre taşıyan kamyonun, Kızılcaören mevkisinden itibaren fren sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle duramayarak yaklaşık 5 kilometre kontrolsüz ilerlediği öne sürüldü. Kamyon, ilçe girişindeki ışıklarda duran öğrenci taşıyan minibüse ardından Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait 55 BD 985 plakalı kamyonet ile boş olduğu öğrenilen 55 M 9009 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bahçekonak Mahallesi'nden öğrencileri okula götüren 55 PG 391 plakalı servis minibüsü, yol kenarındaki sitenin yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki bahçesine düştü. Kamyon daha sonra 57 ABR 291 plakalı TIR'a çarparak durdu. Kazada 10'u öğrenci olmak üzere toplam 19 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 19 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

