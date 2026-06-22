Samsun'da hakkında 49 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'da hakkında 49 yıl 4 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.E., polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Samsun'da, hakkında 49 yıl 4 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü yunus timleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 49 yıl 4 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E'yi yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Veysel Altun