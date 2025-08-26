Samsun'da 45 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi
Samsun'da bir evin çatı katında 45 bin sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapan bir şüpheli gözaltına alındı.
SAMSUN'da bir evin çatı katında toplam 45 bin sentetik hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliye yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, İlkadım ilçesinde Y.G.S. (27) isimli şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Evin çatı katında, kömür çuvalları ve çöp torbalarının içine gizlenmiş toplam 45 bin sentetik hap bulundu. Gözaltına alınan Y.G.S. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel