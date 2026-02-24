Haberler

Samsun'da 4 katlı binada çıkan yangında bir kişi yaralandı

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde, 4 katlı bir binanın çatı katında meydana gelen yangında bir kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Çatalarmut Mahallesi Nilgün Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce müdahale edilen yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangında yaralanan bir kişi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

