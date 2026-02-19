Samsun'da 35 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş 35 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü O.Ö. (55) yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Şubat'ta meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayının şüphelisi O.Ö.'yü yakaladı. Şüphelinin emniyette yapılan sorgulamasında; 'İş yeri ve kurumdan hırsızlık ile bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçlarından toplam 35 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. O.Ö.'nün ayrıca cezaevinden firar ettiği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

