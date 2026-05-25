İstanbul'da bayram tatili öncesi trafik yoğunluğu azaldı

İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde birçok kişinin şehir dışına çıkmasıyla kent genelinde trafik yoğunluğu azaldı. Hafta içi her gün uzun araç kuyruklarının oluştuğu ana arterlerde trafiğin akıcı olduğu görüldü. İstanbul'da bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek için şehirden ayrılanlarla birlikte kentte trafik yoğunluğu en düşük seviyeye geriledi. Bayram tatili nedeniyle yollar boş kaldı.

YOĞUNLUK ÖĞLE SAATLERİNDE YÜZDE 33 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Özellikle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğunun büyük ölçüde düştüğü görüldü. Her gün uzun araç kuyruklarının oluştuğu ana güzergahlarda sürücüler rahat ilerledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, yoğunluk saat 13.30 itibariyle yüzde 33 olarak ölçüldü. Boş kalan ana arterler ve Haliç Köprüsü'ndeki akıcı trafik havadan görüntülendi.

