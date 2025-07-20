Samsun'da 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Devam Ediyor
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali'nin dördüncü gününde Kolektif İstanbul Grubu sahne aldı. Festivalde, katılan ülkelerin geleneksel halk oyunları sergilenerek izleyicilere renkli anlar yaşatılıyor. Festival, Türkiye dahil 11 ülkenin kültürünü tanıtıyor ve 25 Temmuz'da sona erecek.
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali devam ediyor.
Festivalinin dördüncü gününde Kolektif İstanbul Grubu sahne aldı.
Konserin ardından festivale katılan ülkelerin ekipleri, geleneksel halk oyunlarını sergileyerek izleyicilere renkli anlar yaşattı.
Festival kapsamında Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hırvatistan, Kuzey Osetya, Arjantin, Meksika, İran, Bulgaristan, Rusya, Moldova, Sırbistan, Karadağ ve Letonya'nın geleneksel dansları, oyunları ve kültürleri Samsunlularla buluşuyor.
Festival, 25 Temmuz'da sona erecek.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel