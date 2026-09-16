Samsun'da 32 yıl 8 ay 14 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 32 yıl 8 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 32 yıl 8 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
İstihbarat Şube Müdürlüğü, Merkez JASAT ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadıköy Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, "banka veya bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 29 ayrı aranma kaydı ve hakkında 32 yıl 8 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S. (30) saklandığı adreste yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine konuldu.