Samsun'da 3 Yaşındaki Çocuğun Ölümü Şüpheli Bulundu
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 3 yaşındaki E.A.Ö, evinin önünde oynadıktan sonra baygın halde bulundu ve hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan çocukla ilgili jandarma soruşturma başlattı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 3 yaşındaki çocuğun ölümü şüpheli bulundu.
İddiaya göre, Çağlayan Mahallesi'nde 3 yaşındaki E.A.Ö, evlerinin önünde kardeşleriyle oynadıktan sonra eve gitti.
Bir süre sonra anne G.Ö. (26) tarafından baygın bulunan çocuk, Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
E.A.Ö, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ölümü şüpheli bulunan çocukla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, çocuğun evin etrafında oynadığı anlar, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel