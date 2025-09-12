Samsun'da 3 Yaşındaki Çocuğun Ölümü Şüpheli Bulundu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 3 yaşındaki çocuğun ölümü şüpheli bulundu.

İddiaya göre, Çağlayan Mahallesi'nde 3 yaşındaki E.A.Ö, evlerinin önünde kardeşleriyle oynadıktan sonra eve gitti.

Bir süre sonra anne G.Ö. (26) tarafından baygın bulunan çocuk, Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

E.A.Ö, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ölümü şüpheli bulunan çocukla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, çocuğun evin etrafında oynadığı anlar, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.