Samsun'da 24 bin sentetik ecza hap ele geçirildi

Güncelleme:
İlkadım ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda 24 bin 80 sentetik ecza hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 24 bin 80 sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelenilen araç durduruldu.

Ekipler, araç ve şüphelilerin üzerinde yaptıkları aramalar neticesinde 24 bin 80 sentetik ecza hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.C, A.S. ve M.A. emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
