Üye Girişi
Haberi Paylaş
Samsun'da 2 grup arasında bıçaklı, sopalı kavga; 10 yaralı

Samsun'da 2 grup arasında bıçaklı, sopalı kavga; 10 yaralı

Güncel Haberler

SAMSUN'un Bafra ilçesinde 2 grup arasında çıkan, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde 2 grup arasında çıkan, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.

Dededağı Mahallesi'nde, Ramazan Bayramı'nın ilk günü aralarında kadınların da olduğu 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akraba olduğu iddia edilen yaralılar, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalışma başlatan jandarma, G.D. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Aydemir - Güncel

Ramazan Bayramı Jandarma Bafra Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title