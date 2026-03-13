Samsun'da aranan 2 hükümlü yakalandı

Samsun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, "uyuşturucu madde kullanmak ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 14 yıl 7 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.K. (31) yakalandı.

Hükümlünün ikametinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ile 5 tabanca fişeği ele geçirildi.

Ekipler, "silahla kendisini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle yağma" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C.K'yi (36) de yakaladı.

Hükümlüler, işlemleri için emniyete götürüldü.