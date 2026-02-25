Haberler

Samsun'da 'Petek Genç' projesiyle 2 bin 492 öğrenci Akdağ'ı keşfetti
Güncelleme:
Samsun'da düzenlenen 'Petek Genç' gezi programı kapsamında 2.492 öğrenci, Akdağ Kayak Merkezi'nde kayak ve kızak aktiviteleri ile kış sporlarını deneyimledi. Programda ayrıca Ambarköy Açık Hava Müzesi de ziyaret edildi.

Samsun'da 2 bin 492 öğrenci, Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Petek Genç" gezi programları kapsamında Akdağ Kayak Merkezi'nin doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençlerin sosyal yaşamına katkı sunmayı amaçlayan proje kapsamında her mevsim farklı bir rota belirleniyor. Bu yıl kış rotası olarak Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi tercih edildi.

Ocak ve şubat aylarında gerçekleştirilen gezilere 16-25 yaş aralığında 2 bin 492 öğrenci katıldı. Katılımcılar, kayak ve kızak gibi aktivitelerle kış sporlarını deneyimledi.

Gençler, program kapsamında ayrıca Ambarköy Açık Hava Müzesi'ni ziyaret ederek, bölgenin tarihi ve kültürel dokusu hakkında bilgi aldı.

Doğayı, sporu ve kültürü bir araya getiren gezilerde öğrenciler, hem eğlendi hem de sosyal bağlarını güçlendirdi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
500

