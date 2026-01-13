Samsun'da 18 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi
Çarşamba ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların üstünde ve ikametlerinde 18 bin 900 uyuşturucu hap bulundu.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 18 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Çarşamba ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Soruşturma kapsamında zanlıların üstünde ve ikametlerinde yapılan aramada 18 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel