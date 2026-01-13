Haberler

Samsun'da 18 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'da 18 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi

Çarşamba ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların üstünde ve ikametlerinde 18 bin 900 uyuşturucu hap bulundu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 18 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Çarşamba ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Soruşturma kapsamında zanlıların üstünde ve ikametlerinde yapılan aramada 18 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
