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Samsun'da 132 kilo toz esrar ele geçirildi; 1 gözaltı

Samsun'da 132 kilo toz esrar ele geçirildi; 1 gözaltı
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Samsun’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda; 132 kilogram toz esrar ele geçirildiğini ve 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda; 132 kilogram toz esrar ele geçirildiğini ve 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu; sürücülüğünü yabancı uyruklu şüphelinin yaptığı TIR ile uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağının tespit edildi. Özel eğitimli narkotik arama köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, TIR'da 132 kilogram toz esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Açıklamada, "Gençlerimizin geleceğini korumak, ailelerimizin huzurunu sağlamak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor; ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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