Samsun'da 10 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 10 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 10 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.M'yi (22) saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA