Haberler

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Üniversite Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Üniversite Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Samsun Üniversitesi arasında, denetimli serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, yükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve suç işlemelerini önlemek amacıyla çeşitli eğitim ve iyileştirme faaliyetlerini içermektedir.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Samsun Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetleri iş birliği protokolü imzalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Samsun Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılan denetimli serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın arasında imzalanarak yürürlüğe girdi.

Protokolle denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve topluma kazandırılmaları amacıyla iyileştirme odaklı planlı çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Ayrıca yükümlülerin iyileştirme faaliyetlerinden yararlanmalarını ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline yönelik tamamlayıcı geliştirme programlarının hazırlanması da amaçlanıyor.

Protokol kapsamında eğitim ve iyileştirme faaliyetleri, ortak projeler ve AR-GE faaliyetleri, çocuklara, bağımlılıkla mücadeleye, personele ve koruma kurullarına yönelik faaliyetler, sosyal ve kültürel faaliyetler, kamu yararına çalışma alanlarında iş birliği yapılacak.

Yükümlülerin aldıkları iş ve meslek eğitimleri kapsamında Mesleki Yeterlik Kurumunun yaptığı mesleki yeterlilik belgesi sınavlarına ücretsiz katılmaları sağlanacak.

Yükümlülere yönelik hayvan destekli terapi tekniği ile psikososyal destek sağlanacak ve tiyatro, müzik, resim gibi görsel sanatlar alanlarında eğitim verilecek.

Müdürlük personelinin mesleki gelişimine katkı sağlayacak seminer, söyleşi ve eğitimler düzenlenecek, denetimli serbestlik uzmanlarına akademisyenler tarafından süpervizyon desteği sağlanacak.

"Kariyer Günleri" etkinlikleri düzenlenecek ve üniversite kütüphanesinde bulunan sesli kitap, e-kitap gibi eğitim materyalleri personel ve yükümlülerin istifadesine sunulacak.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın biletlerini kesti

Neşteri vurdu! 2 yıldıza "Güle güle" dedi
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında

Türkiye'nin dev yatırım bankasına soruşturma! 3 yönetici gözaltında
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.