Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Üniversite Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Samsun Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetleri iş birliği protokolü imzalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Samsun Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılan denetimli serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın arasında imzalanarak yürürlüğe girdi.

Protokolle denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve topluma kazandırılmaları amacıyla iyileştirme odaklı planlı çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Ayrıca yükümlülerin iyileştirme faaliyetlerinden yararlanmalarını ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline yönelik tamamlayıcı geliştirme programlarının hazırlanması da amaçlanıyor.

Protokol kapsamında eğitim ve iyileştirme faaliyetleri, ortak projeler ve AR-GE faaliyetleri, çocuklara, bağımlılıkla mücadeleye, personele ve koruma kurullarına yönelik faaliyetler, sosyal ve kültürel faaliyetler, kamu yararına çalışma alanlarında iş birliği yapılacak.

Yükümlülerin aldıkları iş ve meslek eğitimleri kapsamında Mesleki Yeterlik Kurumunun yaptığı mesleki yeterlilik belgesi sınavlarına ücretsiz katılmaları sağlanacak.

Yükümlülere yönelik hayvan destekli terapi tekniği ile psikososyal destek sağlanacak ve tiyatro, müzik, resim gibi görsel sanatlar alanlarında eğitim verilecek.

Müdürlük personelinin mesleki gelişimine katkı sağlayacak seminer, söyleşi ve eğitimler düzenlenecek, denetimli serbestlik uzmanlarına akademisyenler tarafından süpervizyon desteği sağlanacak.

"Kariyer Günleri" etkinlikleri düzenlenecek ve üniversite kütüphanesinde bulunan sesli kitap, e-kitap gibi eğitim materyalleri personel ve yükümlülerin istifadesine sunulacak.