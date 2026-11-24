Samsun Canik'te kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi, sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Samsun'un Canik ilçesinde Atatürk Mahallesi 431. Caddesi'nde kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi ve sürücü yaralandı. Sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Samsun'un Canik ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
F.B. (36) idaresindeki 61 EU 645 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Mahallesi 431. Caddesi'nde kontrolden çıkarak yolun sağına devrildi.
Kazada, aracın sürücüsü yaralandı.
Sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA