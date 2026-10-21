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Samsun Canik'te 16 yıl önce keşfedilen Gölalan Şelaleleri fotoğrafçıları ağırlıyor

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Samsun Canik'te 16 yıl önce keşfedilen Gölalan Şelaleleri fotoğrafçıları ağırlıyor
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Samsun Canik'te 16 yıl önce foto safari sırasında keşfedilen Gölalan Şelaleleri, 12 takımdan oluşuyor ve en büyüğü 20 metreden dökülüyor. Merkeze 18 kilometre uzaklıktaki şelaleler doğa yürüyüşü ve piknik imkanı sunuyor; fotoğraf tutkunları görüntülemek için yükseğe çıkıyor.

SAMSUN'un Canik ilçesinde 16 yıl önce foto safari yapan fotoğraf tutkunları tarafından keşfedilen Gölalan Şelaleleri, görsel şölen oluşturuyor.

Canik ilçe merkezine 18 kilometrelik mesafede bulunan Gölalan Şelaleleri, doğa yürüyüşü ve piknik alanı gibi birçok imkan sunuyor. Yaklaşık 16 yıl önce foto safari yapan fotoğrafçılar tarafından keşfedilen şelaleler, 326 ile 366 rakım arasında bulunuyor. 12 takımdan oluşan Gölalan Şelaleleri'nin en büyüğü 20 metre yükseklikten dökülüyor. Çok sayıda fotoğraf tutkunu şelaleleri görüntülemek için metrelerce yüksekliğe çıkıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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