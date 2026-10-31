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Samsun Büyükşehir Belediyesinin Milli Mücadele belgeleri sergisi Havza'da açıldı

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Samsun Büyükşehir Belediyesinin Milli Mücadele belgeleri sergisi Havza'da açıldı
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Samsun Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Milli Mücadele belgeleri sergisi, kitap tanıtımı ve söyleşileri Havza Atatürk Evi'nde gerçekleştirildi. Programa katılanlar, Milli Mücadele dönemine ve Samsun'un yakın tarihine ışık tutan belgeleri inceleme fırsatı buldu.

Havza ilçesinde " Samsun'dan Havza'ya Milli Mücadele Belgeleri Sergisi, Kitap Tanıtımı ve Söyleşileri" programı gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Havza Atatürk Evi'nde düzenlenen programda, Milli Mücadele dönemine ve Samsun'un yakın tarihine ışık tutan belgeler vatandaşlarla buluşturuldu.

Serginin açılışı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer ve katılımcılar tarafından gerçekleştirildi.

Açılışın ardından Prof. Dr. Önder Duman, sergiyi gezen katılımcılara bilgi verdi.

Kaynak: AA
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