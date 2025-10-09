Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Özel Bireyler İçin Ücretsiz Tutunma Aparatı Desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi, özel bireyler için ev içi tutunma aparatlarını ücretsiz sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, özel bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı riskleri azaltmak amacıyla "Büyükşehirle Tutun Güvende Kal" sloganıyla özellikle banyo ve tuvalet gibi ıslak zeminlerde kayma ve düşme riskini önlemek için evlerde dayanıklı tutunma aparatları, duvar kolları ve yardımcı ekipmanlar ücretsiz olarak monte ediliyor.

Özel bireylerin yaşam alanlarında daha güvenli ve bağımsız hareket etmelerini hedefleyen projeye başvuruları, 153 Çözüm Merkezi üzerinden yapılabiliyor.