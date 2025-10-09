Haberler

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Özel Bireyler İçin Ücretsiz Tutunma Aparatı Desteği

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı riskleri azaltmak için ev içi tutunma aparatlarını ücretsiz olarak sağlamaya başladı. 'Büyükşehirle Tutun Güvende Kal' sloganıyla hayata geçirilen projeyle, banyo ve tuvalet gibi ıslak zeminlerde kayma ve düşme riskini önlemek amacıyla montajlar gerçekleştiriliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, özel bireyler için ev içi tutunma aparatlarını ücretsiz sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, özel bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı riskleri azaltmak amacıyla "Büyükşehirle Tutun Güvende Kal" sloganıyla özellikle banyo ve tuvalet gibi ıslak zeminlerde kayma ve düşme riskini önlemek için evlerde dayanıklı tutunma aparatları, duvar kolları ve yardımcı ekipmanlar ücretsiz olarak monte ediliyor.

Özel bireylerin yaşam alanlarında daha güvenli ve bağımsız hareket etmelerini hedefleyen projeye başvuruları, 153 Çözüm Merkezi üzerinden yapılabiliyor.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Erdoğan ateşkes sonrası atılması gereken ilk adımı açıkladı
Tutuklanan Cehennem Necati'den ilk görüntü

Tutuklanan Cehennem Necati'den ilk görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mantar toplarken göktaşı buldu

Mantar toplarken buldu, ne olduğunu öğrenince havalara uçtu
Tutuklanan Cehennem Necati'den ilk görüntü

Tutuklanan Cehennem Necati'den ilk görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.