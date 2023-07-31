Samsun Büyükşehir Belediyesi Alaçam ilçesinde yol çalışmalarını tamamladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Alaçam ilçesi Akgüney Mahallesi'nde yol çalışmalarını tamamladı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince, beş kilometrelik bozuk yolda önce zemin iyileştirmeleri ardından genişletme yapıldı. Daha sonra sathi kaplama çalışmasıyla mahallenin yol sorunu ortadan kaldırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yaptığımız çalışmalarla vatandaşlarımızın yüzünü güldürmek, onları mutlu etmek bizleri de oldukça mutlu ediyor. Ekiplerimiz yol problemi yaşayan mahalle kalmaması için gece gündüz çalışmaya devam ediyor." dedi.

Akgüney Mahallesi Muhtarı Kurtça Yiğit de yeni yapılan yolun çok güzel olduğunu belirterek, "Bu yol çok fazla araç trafiğinin olduğu bir güzergah. Bölgemiz bu hizmetlere susamıştı. Mahallelerimiz adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.