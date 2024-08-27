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Samsun Belediye Başkanı hasta köpeği sahiplendi

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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Belediye Başkanı Refaettin Karaca, örnek oluşturmak için hasta köpeği sahiplenerek tedavisini yaptırdı. İlçesindeki hasta bir köpeği sahiplenerek 'Lili' ismini veren Karaca, veterinerdeki tedavilerinin ardından köpeğe evinin bahçesinde bakmaya başladı. Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesi için ilçe halkına örnek olmak isteyen Karaca, diğer kurumların da sahipsiz hayvanları sahiplenmesi için bireysel olarak çalışma yürütüyor.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Belediye Başkanı Refaettin Karaca, örnek oluşturmak için hasta köpeği sahiplenerek tedavisini yaptırdı.

İlçesindeki hasta bir köpeği sahiplenerek "Lili" ismini veren Karaca, veterinerdeki tedavilerinin ardından köpeğe evinin bahçesinde bakmaya başladı.

Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesi için ilçe halkına örnek olmak isteyen Karaca, diğer kurumların da sahipsiz hayvanları sahiplenmesi için bireysel olarak çalışma yürütüyor.

Karaca, AA muhabirine, ilçelerinde kısırlaştırma işlemleri tamamlanan köpekleri sahiplendirmek istediklerini söyledi.

Bunun için önce kendisinin bir köpeği sahiplendiğini anlatan Karaca, "İlçemizdeki sokak hayvanlarını Samsun Büyükşehir Belediyesinin veteriner hizmetleri var orada kısırlaştırıyoruz. İlçemizde sahiplendirme kampanyası başlatıyoruz şimdi. Onlara bir kap çorba, bir dilim ekmek verilirse bu hayvanlarımız yaşamlarını sürdürecekler ve zararsız bir şekilde toplumda yerlerini alacaklardır. Ancak tabii bunların hastalıklı ve saldırgan olanları da oluyor. Bunları da ya işte böyle tedavi ederek ya da onlara daha güzel bir ortamda bakarak zararsız hale getirmeye çalışıyoruz." dedi.

İlçedeki kurumlara da hayvan sahiplenmeleri konusunda öncü olmaya çalıştıklarını dile getiren Karaca, "İlçemizde 7 bin ailemiz var. Her bir aile birer tane köpek veya sokak hayvanı sahiplense bu işi kökünden çözmüş olacağız. Hiçbir hayvanımızın zarar görmesini istemiyorum. Biliyorsunuz bu hayvanlara bir kap su verseniz, bir dilim ekmek verseniz onlar size minnet duyarlar. Bu minneti de fark ediyoruz biz. İnsanız nihayetinde vicdanımız var. Yani inşallah birkaç yıl içerisinde bu işi çözmüş olacağız. Kısırlaştırıldıkları için popülasyonları da ona göre azalıyor, çoğalmaları azalıyor." diye konuştu.

Karaca, ilçelerinin kırsal hayata yakın olduğu için sahipsiz hayvanların yırtıcılar ve fare, yılan gibi zararlıları engellediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Refaettin Karaca Salıpazarı samsun Yaşam Güncel Haberler

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