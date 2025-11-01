Samsun Bafra'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cüneyt Ç. (36) kullandığı araçla aralarında husumet bulunan Hakan B'nin (33) Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunduğu kahvehaneye gitti.

Tabancayla ateş eden Cüneyt Ç, Hakan B. ile bu sırada kahvehanede bulunan Hilmi G'yi (31) yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.