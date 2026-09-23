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Samsun Bafra'da saman yangını kontrol altına alındı, 435 ton yonca zarar gördü

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Samsun Bafra'da saman yangını kontrol altına alındı, 435 ton yonca zarar gördü
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Samsun'un Bafra ilçesinde saman depolarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma sürerken yangında 435 ton yonca, 600 ton fiğ otu, 100 ton saman ile ot parçalama makinesi kullanılamaz hale geldi.

Samsun'un Bafra ilçesinde saman depolarında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Elif Mahallesi Hara mevkisinde yaklaşık 5 bin balya ile kuru otun bulunduğu depolarda dün akşam saatlerinde çıkan yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra Bölge İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Yangında 435 ton yonca, 600 ton fiğ otu, 100 ton saman ile ot parçalama makinesi kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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