Samsun Bafra'da saman yangını kontrol altına alındı, 435 ton yonca zarar gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Samsun'un Bafra ilçesinde saman depolarında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Elif Mahallesi Hara mevkisinde yaklaşık 5 bin balya ile kuru otun bulunduğu depolarda dün akşam saatlerinde çıkan yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra Bölge İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Yangında 435 ton yonca, 600 ton fiğ otu, 100 ton saman ile ot parçalama makinesi kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA