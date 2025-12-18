Samsun'da seyir halindeki otomobil yandı
Samsun'un Bafra ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı. Sürücü yardımcı çağırarak araçtan inerken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.
Ağıllar Mahallesi'nde seyir halinde olan O.D. (51) yönetimindeki 09 FT 057 plakalı otomobilin arka kısmında, elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü, aracından inerek 112'den yardım istedi.
?İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel