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Samsun Bafra'da kaybolan 17 küçükbaş hayvan jandarmanın dronlu aramasıyla bulundu

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Samsun'un Bafra ilçesinde kaybolan 17 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulundu. Aketekke Mahallesi'ndeki sahibinin ihbarıyla dronla başlatılan aramada hayvanlar, yaklaşık 3,5 kilometre uzaktaki Doğankaya Mahallesi'nde bir tarlada bulunarak teslim edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde kaybolan 17 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulundu.

Aketekke Mahallesi'nde yaşayan İrfan Yayla (59), 17 küçükbaş hayvanının otlama alanında kaybolması üzerine yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine Bafra Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede dron yardımıyla arama çalışması başlattı.

Ekiplerin havadan yaptığı tarama sonucu hayvanların kayboldukları yerden yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta Doğankaya Mahallesi'ndeki bir tarlada bulunduğu tespit edildi.

Hayvanlar, ekipler tarafından sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
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