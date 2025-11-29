Samsun Bafra'da 7 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın
Bafra ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında binanın çatı katında hasar meydana geldi.
Samsun'un Bafra ilçesinde 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bafra'da, Hacınabi Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 7 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, ilk olarak tedbiren binada ikamet eden vatandaşların tahliyesini gerçekleştirdi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında binanın çatı katında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel