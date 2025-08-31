Samsun Bafra'da 3 Araçlı Trafik Kazası: 3 Yaralı

Samsun Bafra'da 3 Araçlı Trafik Kazası: 3 Yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. 3 otomobilin çarpıştığı kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Samsun-Sinop kara yolu Yakıntaş Mahallesi mevkisinde aynı yönde seyreden T.Ç. (26) idaresindeki 16 AIG 599 plakalı otomobil ile F.K'nin (37) yönetimindeki 35 AC 109 plakalı otomobil ve B.T'nin (24) kontrolündeki 02 NA 052 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 16 AIG 599 plakalı otomobildeki yolcular M.Ç. (56) ve N.Ç. (55) ile 35 AC 109 plakalı otomobildeki yolcu H.A. (57) yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
