Haberler

Samsun'da uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan aranan F.K. (38), 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla yakalandı. Emniyet ekipleri, şahsın gözaltına alınmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. (38), Atakum ilçesinde gözaltına alındı.

Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edilmek üzere adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
Otizmli öğrencisini merdivenden iten okul müdürüne tahliye

Otizmli öğrencisini merdivenden iten okul müdürü hakkında yeni gelişme
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı
Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme