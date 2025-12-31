Samsun'da uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. (38), Atakum ilçesinde gözaltına alındı.

Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edilmek üzere adli mercilere sevk edildi.