Samsun-Ankara yolunda sürücüler Çakallı'da kar ve sis nedeniyle dikkatli ilerliyor

Samsun-Ankara yolunda sürücüler Çakallı'da kar ve sis nedeniyle dikkatli ilerliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun-Ankara kara yolunun Çakallı mevkisinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü bölgede yer yer sis de görülürken sürücüler kara yolunda dikkatli ilerliyor.
Samsun- Ankara kara yolunun Çakallı mevkisinde kar yağışı etkili oluyor.
Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü Çakallı mevkisinde de etrafı beyaza boyadı.
Sürücüler, kar yağışıyla birlikte sisin de yer yer etkili olduğu kara yolunda dikkatli ilerliyor.
Kaynak: AA