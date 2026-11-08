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Samsun-Ankara yolunda sürücüler Çakallı'da kar ve sis nedeniyle dikkatli ilerliyor

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Samsun-Ankara yolunda sürücüler Çakallı'da kar ve sis nedeniyle dikkatli ilerliyor
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Samsun-Ankara kara yolunun Çakallı mevkisinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü bölgede yer yer sis de görülürken sürücüler kara yolunda dikkatli ilerliyor.

Samsun- Ankara kara yolunun Çakallı mevkisinde kar yağışı etkili oluyor.

Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü Çakallı mevkisinde de etrafı beyaza boyadı.

Sürücüler, kar yağışıyla birlikte sisin de yer yer etkili olduğu kara yolunda dikkatli ilerliyor.

Kaynak: AA
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