Samsun-Ankara kara yolunda kar yağışı etkili oldu
Samsun-Ankara kara yolunda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürdü. Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ve emniyet ekipleri, olası kazalara karşı tedbir aldı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla gün boyunca sürdü.
Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye düştüğü kara yolunda sürücüler ilerlemekte zaman zaman zorlandı.
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kavşaklarda olası durumlara karşı hazır bekletiliyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri de trafiğin aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel