Samsun-Ankara kara yolunun Havza kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Ramazan Bayramı tatilinin son gününde, Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğun trafik yaşanıyor. Sürücüler için önlemler alındı ve yoğunluğun gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.
Bayram tatilinin ardından araçlarıyla dönüşe geçenler, Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan önemli güzergahlardan Samsun- Ankara kara yolunun Havza kesiminde yoğunluk oluşturdu.
Trafik polisleri, Samsun'dan Ankara yönüne oluşan yoğunlukta sürücülerin rahat ilerleyebilmesi için belirli noktalarda önlem aldı.
Bölgedeki trafik yoğunluğunun gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu