Samsun Alaçam'da Alaçam-Durağan yolundaki sonbahar renkleri dronla kaydedildi

Samsun Alaçam'da Alaçam-Durağan yolundaki sonbahar renkleri dronla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'da Alaçam-Durağan kara yolu çevresindeki ormanlık alanlar sonbaharda sarı, kahverengi, kızıl ve yeşilin tonlarına büründü. Alidede mevkisindeki renk cümbüşü dron kamerasıyla görüntülendi.
Samsun'da, Alaçam-Durağan kara yolunun geçtiği bölgedeki renk cümbüşü dronla görüntülendi.
Alidede mevkisindeki ormanlık alanlarda ağaçların yaprakları sarı, kahverengi ve kızıl tonlarına bürünürken, yeşilin farklı tonlarıyla birleşen sonbahar manzaraları güzel görüntüler oluşturdu.
Doğanın sonbaharla birlikte değişen renkleri, dron kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA