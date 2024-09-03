Samsun Adliyesi Güneş Enerji Santrali ile Enerjisini Kendisi Üretecek

Samsun'da 4 bloktan oluşan adliyenin hizmet binasının çatı katına kurulacak Güneş Enerji Santrali (GES) ile Samsun Adliyesi kendi enerjinin yüzde 40'ını üreterek tasarruf sağlayacak.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Adliyesi İsa Fidan Konferans Salonu'nda düzenlenen 2024-2025 Adli Yıl açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de örnek olacakları projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

Samsun adliyesisin kendi enerjisini üreteceğini belirten Kılıç, "GES projemiz Dünya Bankası finansmanını, kamu belediye yenilenebilir enerji projesi kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığının mali güvencesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yürüttüğü proje kapsamında adliye ana hizmet binasında bulunan 4 ayrı blok, üst kısmına çatı tipi, güneş enerji santrali fizibilite işlemlerini tamamladık." dedi.

Kılıç, çatı katlarına GES tesisi kurulması talebinin onay aldığını ifade ederek, "Yapılacak olan enerji santralimiz 400 KW kapasitesinde olacaktır. Sistemin devreye girmesi sonrasında adliyenin enerji tüketiminin yüzde 40'ını üreteceğiz. Böylelikle adliyemiz yüzde 40 oranında enerji tasarrufu sağlayacaktır. Proje ile birlikte Türkiye'de kendi enerjisini kısmen de olsa üreten tek adliye unvanına sahip olacağız." ifadesini kullandı.

Kılıç, şehit olan savcılar Murat Uzun ile Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere hakim ve savcılar ile Filistin'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Programa, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Samsun Barosu Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, kent protokolü, hakim ve savcılar, adliye personeli ile davetliler katıldı.