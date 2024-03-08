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Samsun Adalet Korosu'ndan 8 Mart konseri

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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen etkinlikte, kadınlardan oluşan Samsun Adalet Korosu konser verdi. Konserde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Havvanur Yurtsever de yer aldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadınlardan oluşan koro konser verdi.

Adliyede görevli hakim, savcı ve memur kadınlardan oluşan Samsun Adalet Korosu'nca, adliye konferans salonunda Türk halk müziği konseri düzenlendi.

Şef Hızır Aydın yönetimindeki konser, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Koronun son türküsüne AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Havvanur Yurtsever de eşlik etti.

Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, kadınlarla gurur duyduklarını belirterek, "Ben siyasetçiyim, çok sahnelere çıktım, çok kürsülerde konuştum ama koronun içinde olmak çok heyecan vericiymiş. Böyle bir deneyim yaşamak ne güzel." dedi.

Yurtsever ise yargının soğuk atmosferinden kadınların türküleriyle kendilerini çıkarttıklarını vurgulayarak, "Gerçekten çok profesyonel bir çalışma olmuş. Çok kısa zamanda kadınlarımız çok güzel çalışmış. Ayrı ayrı tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü memleketimde geçirmeme vesile olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç da "adaletin çiçekleri"nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde konser verdiğini dile getirerek, "Kadınlarımız sadece 1 ay gibi kısa sürede bu konsere hazırlandı. Bu da şunu gösteriyor, kadınlarımıza fırsat verildiğinde gerçekten mucizeler gerçekleştirebiliyorlar. Sanatta böyle, sporda böyle. Gerçekten Türk kadını kendisine fırsat verildiğinde harikalar yaratır. Bugün bu harikalardan bir tanesiydi." diye konuştu.

Konserin ardından Karaaslan ve Yurtsever, koro üyelerine çiçek verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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