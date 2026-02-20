Haberler

Balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar kamerada

Güncelleme:
Samsun'un Yakakent ilçesinde bir balıkçı teknesine eşlik eden yunus sürüsü, balıkçıların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yunuslar, teknenin etrafında yüzdükten sonra uzaklaştı.

SAMSUN açıklarında denize açılan balıkçıların teknesine eşlik eden yunuslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yakakent ilçesinde avlanmak için açılan balıkçı teknesine yunus sürüsü eşlik etti. Balıkçılar, teknenin çevresinde yüzen yunusları, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Zaman zaman su yüzeyine çıkan yunuslar, bir süre sonra uzaklaştı.

Haber: Emre ŞAHİNOL / BAFRA (Samsun),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
