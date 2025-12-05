Haberler

Samsun Devlet Opera ve Balesi Çorum'da "Doktor Mucize" eserini sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi Çorum'da 'Doktor Mucize' eserini sahneledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Çorum'da 'Doktor Mucize' operasını sanatseverlerle buluşturdu. Genel Müdür Tan Sağtürk, festival etkinlikleri hakkında bilgiler vererek, 'yetenek her yerde' projesini açıkladı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Çorum'da "Doktor Mucize" operasını sanatseverlerle buluşturdu.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Çorum Devlet Tiyatro Salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında 24 ilde 51 ücretsiz temsil gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yıl da aynı heyecanla yola çıktıklarını belirten Sağtürk, "Bayburt'tan başlattığımız bu yolculukta 23 farklı noktada operalardan balelere, konserlerden modern dansa ve müzikallerden çocuk oyunlarına kadar birçok farklı türde eseri sizlerle buluşturacağız. Her temsil bir başka şehirde yeni bir hikayeye dönüşecek ve her temsil sizinle hayat kuracak." dedi.

Festivalin en kıymetli adımlarından birinin de "yetenek her yerde" diye başlattıkları "yetenek tarama" olduğunu dile getiren Sağtürk, geçen yıl keşfettikleri 6 gençle 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde konser düzenlediklerini kaydetti.

Sağtürk, Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Başpınar köyünden 13 balet yetiştiğini, bu nedenle Çorum'un önemli bir kent olduğunu vurguladı.

Konuşmanın ardından Ünlü besteci Georges Bizet'in 18 yaşındayken, Jacques Offenbach'ın düzenlediği yarışmayı kazanarak birincilik ödülü elde ettiği "Doktor Mucize" operası sahnelendi.

Librettosunu Leon Battu ve Ludovic Halevy'nin üstlendiği eserde, sevdiğine kavuşmak için doktor kılığına giren Yüzbaşı Silvio ve sevgilisi Lauretta'nın kavuşma serüveni komik dille anlatılıyor.

Tek perdelik esere sanatseverler ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi

Gözaltındaki spikerler için karar verildi! Adli Tıp'a sevk edildiler
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Türkiye korkusu İsrail Meclisi'ne taşındı! Batı'ya 'Durdurun' diye yalvardı

Türkiye korkusu İsrail Meclisi'nde! Batı'ya "Durdurun" diye yalvardı
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Galatasaraylı taraftarlar 3-2 kazanılan maçta yıldız oyuncuyu ıslıkladı

Sabırları taştı! Galatasaraylı taraftarlardan yıldız isme büyük tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?

17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?
Trump kazan kaldırdı! NATO'ya 2027'ye kadar süre verdi, çekilmekle tehdit etti

Trump kazan kaldırdı! NATO'ya süre verdi, çekilmekle tehdit etti
Yurt dışından aldıkları tozla maske yaptılar, bin pişman oldular

Yurt dışından aldıkları tozla maske yaptılar, bin pişman oldular
Sadettin Saran, Galatasaray-Samsunspor maçının ardından harekete geçti

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Galatasaray'dan Metehan Baltacı kararı

Süper Lig devi, gözaltına alınan oyuncusunu takımdan gönderiyor
Destici'den kadın üniversitesi ve hastanesi çağrısı

Bekarlardan sonra şimdi de kadınlarla ilgili çıkışı çok konuşulur
Kauçuk fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Kauçuk fabrikasında yangın! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.