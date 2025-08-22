Sami Yusuf, İstanbul'da 'Ecstasy' Konseriyle Hayranlarıyla Buluşuyor

Sami Yusuf, yarın akşam Festival Park Yenikapı'da sahne alarak, sevenleriyle bir araya gelecek.

Dünya müziği geleneğinin usta isimlerinden biri olarak gösterilen sanatçının İstanbul'da gerçekleştireceği "Ecstasy: İki Deniz Arasında" konseri yoğun ilgiyle karşılandı.

Anadolu PSM, SİS Production ve Kalyon Ajans işbirliğinde düzenlenecek etkinliğin biletleri, satışa çıktığı ilk 3 saat içinde 10 bin adetle tükendi.

Kısa sürede toplamda 20 bin biletin satılmasıyla organizatörler yoğun talep karşısında konser alanının kapasitesini artırarak ek kontenjan açtı.

Yıllar sonra İstanbul'da sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanan Sami Yusuf, yeni albümü "Ecstasy"i ilk kez bu konserle dünya sahnesine taşıyacak.

Konserden elde edilecek gelirin bir bölümü Gazze'de yaşanan insani krize destek olmak amacıyla bağışlanacak.