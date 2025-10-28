Haberler

Sami Bey Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yıkılan Sami Bey Apartmanı'nın sanıkları hakkında devam eden yargılamada, tutuksuz sanıklar sorumluluklarını reddetti ve beraat talep etti. Müştekiler ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Adana'daki Sami Bey Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkılması sonucu 40 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 2'si firari, 2'si tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ve Yapı Kontrol Müdürü Sunay Meydan ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Dava dosyası ile birleşen iddianame kapsamında hakkındaki iddialar hatırlatılarak beyanı alınan sanıklardan Alim Erdoğan, sorumluluğunun yapı ruhsatı vermek olduğunu, binanın statiğiyle ilgili bir görevinin bulunmadığını söyledi.

Binanın beton kalitesine ilişkin kontrol yetkilerinin bulunmadığını öne süren Erdoğan, "Suçlamaları ve aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Beraatime ve adli kontrol tedbirimin kaldırılmasına karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanık Sunay Meydan da binanın yıkılmasında bir kusurunun olmadığını iddia ederek beraat talebinde bulundu.

Müştekiler de sanıklardan şikayetçi olduklarını dile getirerek cezalandırılmalarını istedi.

Firari sanıklar Abdullah Aybaba ve kızı Eda Aybaba Çelik'in avukatı ise müvekkilleri hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanıklar hakkındaki yakalama emrinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenilmesine, diğer sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Sami Bey Apartmanı'nın müteahhitleri Abdullah Aybaba ve kızı Eda Aybaba Çelik hakkında Adana 4. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarılmıştı.

Öte yandan Sami Bey Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili dönemin 2 kamu görevlisi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle ana davayla birleştirme talebiyle hazırlanan iddianame Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Altay Tankı envantere girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay 8 Altay tankı üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Sadettin Saran takım uçağında! Asensio ile arasında geçen diyaloğa beğeni yağıyor

Aralarındaki diyaloğa beğeni yağıyor
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza

Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.