Sami Bey Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor

Adana'daki Sami Bey Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkılması sonucu 40 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 2'si firari, 2'si tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ve Yapı Kontrol Müdürü Sunay Meydan ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Dava dosyası ile birleşen iddianame kapsamında hakkındaki iddialar hatırlatılarak beyanı alınan sanıklardan Alim Erdoğan, sorumluluğunun yapı ruhsatı vermek olduğunu, binanın statiğiyle ilgili bir görevinin bulunmadığını söyledi.

Binanın beton kalitesine ilişkin kontrol yetkilerinin bulunmadığını öne süren Erdoğan, "Suçlamaları ve aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Beraatime ve adli kontrol tedbirimin kaldırılmasına karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanık Sunay Meydan da binanın yıkılmasında bir kusurunun olmadığını iddia ederek beraat talebinde bulundu.

Müştekiler de sanıklardan şikayetçi olduklarını dile getirerek cezalandırılmalarını istedi.

Firari sanıklar Abdullah Aybaba ve kızı Eda Aybaba Çelik'in avukatı ise müvekkilleri hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanıklar hakkındaki yakalama emrinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenilmesine, diğer sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Sami Bey Apartmanı'nın müteahhitleri Abdullah Aybaba ve kızı Eda Aybaba Çelik hakkında Adana 4. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarılmıştı.

Öte yandan Sami Bey Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili dönemin 2 kamu görevlisi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle ana davayla birleştirme talebiyle hazırlanan iddianame Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.