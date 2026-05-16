Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 141 kök Hint keneviri ve 115 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Mızraklı ve Çöğürlü mahallelerinde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde, 141 kök Hint keneviri, 115 gram esrar ve elektronik terazi ele geçirildi.
Ekipler, şüpheliler H.A, E.D, S.D. ve H.D'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Salim Taş