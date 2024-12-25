Samandağ'da Noel Ayini Düzenlendi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Meryem Ana Kilisesi'nde Noel dolayısıyla bir ayin gerçekleştirildi. Papaz Abdullah Yumurta'nın yönettiği ayinde Türkçe ve Arapça ilahiler seslendirildi. Katılımcılar mum yakıp dua etti ve Noel'in barış, huzur ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulunuldu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Noel dolayısıyla Meryem Ana Kilisesi'nde ayin gerçekleştirildi.
Papaz Abdullah Yumurta'nın yönettiği ayinde, Türkçe ve Arapça ilahiler seslendirildi.
Ayine katılanlar mum yakıp dua etti.
Yumurta, Noel'in dünyaya barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diledi.???????
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel