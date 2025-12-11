Hatay'da kayıp balıkçıyı arama çalışmaları 9 gündür devam ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 Aralık'ta balık avına çıktıktan sonra kaybolan Refik Sahiloğulları için arama çalışmaları sürüyor. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri dron ile havadan destek vererek Refik Sahiloğulları'nı bulmak için çalışmalarına devam ediyor.
Çevlik Sahili'nde 2 Aralık'ta tekneyle balık avına çıkmasının ardından haber alınamayan Refik Sahiloğulları'nı (57) bulmak için Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
Çalışmalara dron ile havadan destek sağlanıyor.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel