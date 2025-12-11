Haberler

Hatay'da kayıp balıkçıyı arama çalışmaları 9 gündür devam ediyor

Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 Aralık'ta balık avına çıktıktan sonra kaybolan Refik Sahiloğulları için arama çalışmaları sürüyor. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri dron ile havadan destek vererek Refik Sahiloğulları'nı bulmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
