Saman yüklü kamyon trafiği tehlikeye attı
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Diyarbakır'da aşırı yükü ve brandasız saman yüklü kamyon sürücüleri korkuttu. Trafiği tehlikeye atan kamyon başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
- Saman yüklü kamyon trafiği tehlikeye attı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da aşırı yükü ve brandasız saman yüklü kamyon sürücüleri korkuttu. Trafiği tehlikeye atan kamyon başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi
Diyarbakır-Elazığ bulvarında seyir halindeki saman yüklü kamyon, yüklediği tonlarca saman balyaları ile birlikte trafik ışıklarını sıfır geçti. Kamyon trafikteki diğer sürücüleri de korkuttu. O anlar, seyir halindeki başka bir otomobilden kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Alan - Güncel