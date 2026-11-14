Şam kırsalı Cermana'da araçtaki patlayıcı infilak etti, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Suriye'nin Şam kırsalındaki Cermana bölgesinde bir araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Suriye resmi televizyon kanalı el-İhbariyye'nin haberine göre, Cermana bölgesindeki Nesim Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen patlayıcı infilak etti.

Akü üretimi yapan bir fabrikanın yakınında meydana gelen patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen sivil savunma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA