Şam kırsalı Cermana'da araçtaki patlayıcı infilak etti, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şam kırsalı Cermana'da araçtaki patlayıcı infilak etti, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Suriye resmi televizyonu el-İhbariyye'ye göre, Şam kırsalındaki Cermana bölgesinde bir araca yerleştirilen patlayıcı infilak etti. Akü üretimi yapan fabrikanın yakınındaki patlamada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; sivil savunma ekipleri inceleme başlattı.
Suriye'nin Şam kırsalındaki Cermana bölgesinde bir araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Suriye resmi televizyon kanalı el-İhbariyye'nin haberine göre, Cermana bölgesindeki Nesim Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen patlayıcı infilak etti.
Akü üretimi yapan bir fabrikanın yakınında meydana gelen patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen sivil savunma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA