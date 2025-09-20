Şam Havalimanı'na Yeni Navigasyon Sistemleri Türkiye Desteğiyle Kuruluyor

Şam Uluslararası Havalimanı'na kurulacak yeni navigasyon sistemlerinin ilk bölümünün, Türkiye'nin desteğiyle Suriye'ye teslim edildiği bildirildi.

Suriye Haber Ajansı SANA, Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Ömer el-Hasri, Türkiye tarafından sağlanan ilk navigasyon cihazları ve ekipmanlarının teslim alındığını duyurdu.

El-Hasri, SANA'ya yaptığı açıklamada, sevkiyat kapsamında kötü hava koşullarında uçakların inişini kolaylaştıran aletli iniş sistemi (ILS) ile hava araçlarına yön ve mesafe bilgileri sağlayan DVOR/DME sistemlerinin yer aldığını bildirdi.

Cihazların altyapı çalışmalarının ardından Şam Uluslararası Havalimanı'na kurulacağını belirten el-Hasri, bu sayede pilotların piste daha güvenli ve hassas yaklaşma imkanı bulacağını, hava seyrüsefer güvenliği ve emniyetinin artırılacağını ifade etti.

El-Hasri, sonraki aşamada Şam Uluslararası Havalimanı'na birincil ve ikincil radar sistemi (PSR/SSR) ile yaklaşma kontrol sistemi (APP) gibi ek sistemlerin de kurulacağını kaydederek bu adımın hava trafik kontrolü açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü, Türkiye'ye sağladığı teknik destek için teşekkür ederek yapılan işbirliğinin ülkenin havalimanı altyapısının geliştirilmesi ve hava taşımacılığında güvenlik seviyesinin yükseltilmesi açısından önemli bir ilerleme olduğunu dile getirdi.