Şam'daki ABD Büyükelçiliği Konutunda Bayrak Yeniden Gönde Çekildi
Suriye'nin başkenti Şam'da, ABD Büyükelçiliği konutunda yapılan törende, uzun yıllar sonra ABD bayrağı yeniden göndere çekildi. Törene Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack katıldı.
Suriye'nin başkenti Şam'daki ABD Büyükelçiliği konutunda, ABD bayrağı uzun yıllar sonra yeniden göndere çekildi.
Suriye haber Ajansı SANA'ya göre, başkent Şam'ın Ebu Rummene Mahallesi'nde bulunan ABD büyükelçilik konutunda, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin katılımıyla düzenlenen törende, Washington'un Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ülkesinin bayrağını göndere çekti.
Tören, konutun yeniden açılması kapsamında düzenlenen resmi program çerçevesinde gerçekleştirildi.
ABD'nin Şam Büyükelçiliği, faaliyetlerini 2012'de güvenlik gerekçesiyle durdurmuştu.
Kaynak: AA / Eşref Musa - Güncel