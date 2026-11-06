Şam'da restorasyonu biten Süleymaniye Camii'nde 15 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı

ŞAM (AA) – Suriye'nin başkenti Şam'da restorasyonu tamamlanarak açılan tarihi Süleymaniye Külliyesi Camii'nde 15 yıl aradan sonra ilk kez cuma namazı kılındı.

Suriye'deki çatışma ve savaş süreci nedeniyle uzun yıllar ibadete kapalı kalan tarihi külliyede, 15 yıl sonra kılınan ilk cuma namazına kent sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Ayrıca külliyedeki ilk cuma namazına Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da katıldı. Namaz öncesinde ve sonrasında camideki cemaatle selamlaşan Büyükelçi Yılmaz, özellikle çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla bir süre sohbet etti.

Namazın ardından Suriye Evkaf Bakanı Muhammed Ebu'l Hayr Şükri, Büyükelçi Yılmaz ile bir araya gelerek selamlaştı.

Yılmaz, Külliyede yer alan yapılar ve naaşlarla ilgili ziyarete gelen kişileri de ayrıca bilgilendirdi.

Bölge halkı, 15 yıllık aranın ardından tarihi ibadethanede yeniden saf tutarak yoğun ilgi gösterdi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, uzun bir aradan sonra bu tarihi mekanda namaz kılmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Yılmaz, "Bugün 15 yıldan sonra ilk defa cuma namazını Süleymaniye Camii'nde kılmış olduk. Gerçekten bizim için çok övünç kaynağı ne kadar gururlansak azdır." dedi.

Mekanın mimari ve tarihi değerine dikkati çeken Yılmaz, "Bahçesiyle, çevresiyle, hem mimarisiyle gerçekten burası inanılmaz güzel bir yer, Şam halkı da uzun bir savaştan sonra burası açıldıktan sonra geldiler ve burada inanılmaz bir kalabalık var şu anda. Herkes dua ediyor, hem camileri yaptıranlara, hem onları koruyanlara, hem onları gerçekten bu günlere getirenlere ve yeniden imar edip bugün tekrar ibadete açanlara. İnşallah Şam halkı için bu son derece hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Külliyenin bahçesiyle, yanındaki çarşısıyla, yan tarafında daha sonra imar edilen Selimiye Medresesi'yle Şam'ın en önemli kültür merkezlerinden biri olacağını belirten Yılmaz, "Külliyenin alanı son derece güzel, alan son derece büyük, bahçesiyle, havuzuyla, Sultan Vahdettin'in kabriyle, yine imaretleriyle yani burası her şeyiyle tam bir külliye." dedi.

Yılmaz, Külliyenin kökenine ve mimari mirasına dikkat çekerek, "Kanuni Sultan Süleyman inşa ettirdi. Mimar Sinan'ın gözetiminde inşa edilmişti. O yüzden de Şam'da böyle bir Türk izinin olması, zaten birçok burada Türk sultanların yaptırdığı camiler, imaretler, medreseler var ama tabii burası İstanbul tarzına benzediği için, bize hep İstanbul'u hatırlattığı için ve Osmanlı'nın gelişme döneminde yapıldığı için daha da gurur verici ve daha da tanıdık. İnşallah tüm Şam halkı için hayırlı uğurlu olur." şeklinde konuştu.

Külliyeyi ziyarete gelen Selman el-Haccar ise "30 yıl önce ziyaret etmiştim, ailem ile birlikte yeniden ziyarete geldim."dedi.

Osmanlı'nın büyük miraslarından biri olan tekkenin geçmişte adeta bir harabe halinde olduğunu söyleyen Haccar, gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon çalışmaları sayesinde yapının eskisine göre çok daha iyi, bakımlı ve estetik bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

Uzun yıllar kapalı kalan ve restore edildikten sonra yeniden ibadete açılan bu kutsal mekanda, ailesiyle birlikte ilk kez cuma namazı kılmanın kendisi için büyüleyici bir deneyim olduğunu vurgulayan Haccar, hissettiği mutluluğun kelimelerle tarif edilemeyecek kadar büyük bir duygu olduğunu dile getirdi.

Süleymaniye Külliyesi

Yapımına 1554 yılında başlanan yapı kompleksinin cami ve imaret bölümleri 1558-1559 yıllarında tamamlandı. Daha sonra 1566 yılında Sultan II. Selim döneminde eklenen medrese ile külliye tam bir ilim ve ibadet merkezi haline geldi.

Süleymaniye Külliyesi, kurulduğu günden itibaren sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda İstanbul ve Anadolu'dan yola çıkarak Mekke ve Medine'ye giden Sürre Alayları ile hacı kafilelerinin hayati bir konaklama, iaşe ve ibadet merkezi olarak kullanılıyordu.

Hilafetin kaldırılmasının ardından sürgüne gönderilen ve 1926 yılında İtalya'nın San Remo kentinde hayatını kaybeden son Osmanlı Padişahı Sultan VI. Mehmed Vahdeddin başta olmak üzere, hanedanın pek çok mensubunun naaşı burada yer alıyor.

Kaynak: AA