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Suriye'nin Başkenti Şam'da Patlama: 9 Kişi Hayatını Kaybetti

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Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezindeki bir kafede meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a, yaralı sayısı ise 20'ye çıktı.

ŞAM, 3 Temmuz (Xinhua) -- Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezindeki bir kafede meydana gelen patlamanın ardından olay yeri görülüyor, 2 Temmuz 2026.

Suriye İçişleri Bakanlığı perşembe gecesi yaptığı açıklamada, başkent Şam'ın merkezindeki bir kafede meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a, yaralı sayısının ise 20'ye yükseldiğini belirtti. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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